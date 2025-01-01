Leprechaun II – Der Killerkobold kehrt zurück
Leprechaun II – Der Killerkobold kehrt zurück
Vor 1000 Jahren hatte sich der Leprechaun eine Braut ausgesucht, die ihr Vater jedoch vor ihm retten und die Hochzeit verhindern konnte. Jetzt kommt er zurück, um sich im Los Angeles der heutigen Zeit eine neue Braut zu holen, und zwar eine Nachfahrin seiner ursprünglich Auserkorenen. Doch auch die neu erwählte Braut Bridget ist nicht frei, sie hat einen Freund namens Cody. Der ist zwar nur ein Teenager, doch so einfach gibt er Bridget nicht auf.
