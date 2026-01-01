Leslie Nielsen ist sehr verdächtig
82 Min.Ab 12
82 Min.Ab 12
Leslie Nielsen ist sehr verdächtig
Ryan Harrison (Leslie Nielsen), Geigengott, Superstar und Sexsymbol, wird überraschenerweise zum Tod durch den elektrischen Stuhl, den Strang und die Spritze verurteilt. Zum Glück rutscht der Gefangenentransport auf dem Weg zur Hinrichtung auf einer Banane aus, und Harrison hat es nur noch mit rasenden Güterzügen und einem unerbittlichen Marshall zu tun, die ihn erbarmungslos durch den Wald hetzen. Ganz nebenbei muss er noch einen mordlüsternen, einarmigen, einbeinigen und einäugigen Killer finden, ein terroristisches Komplott verhindern, die schöne Cass Lake (Melinda McGraw) erobern und seine Hosen aus der Reinigung holen...
Genre:Comedy
Produktion:DE, US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH