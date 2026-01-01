Letzter Ausweg Pfandleihhaus: Verschuldet, verpfändet – gerettet!
50 Min.Ab 12
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Letzter Ausweg Pfandleihhaus: Verschuldet, verpfändet – gerettet!
Laut Armutsbericht leben im Stadtkreis Mannheim die meisten Hartz IV-Empfänger in ganz Baden Württemberg. Weil sie bei Banken keinen Kredit bekommen, verpfänden die Bedürftigen für schnelles Geld ihr Handy, die Playstation oder ihr neues Fahrrad, für das sie monatelang gespart haben. Der Pfandschein ist für sie die Rettung in der Not. Die Focus TV Reportage zeigt, welche Schicksale sich hinter dem letzten Ausweg Pfandleihhaus verbergen, und wer davon profitiert. Verschuldet, verpfändet – gerettet!
Genre:Nachrichtenmagazin
Altersfreigabe:
12
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