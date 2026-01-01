Liebe auf den ersten Klick
Liebe auf den ersten Klick
Kacey, eine leidenschaftliche Journalistin mit einer Abneigung gegen Social Media und Dating-Apps, wird von ihrem Magazin vor eine Herausforderung gestellt: Sie soll ein Porträt über den charmanten Influencer Ryan schreiben, der mit seinen Beziehungstipps eine riesige Online-Fangemeinde begeistert und gerade sein neues Buch promotet. Widerwillig nimmt Kacey den Auftrag an – überzeugt davon, dass Ryan ein selbstverliebter Blender ist. Doch je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto mehr entdeckt sie eine andere Seite an ihm. Ryan schlägt ihr einen Deal vor: Er beantwortet alle ihre Fragen ehrlich, wenn er im Gegenzug ein Dating-Profil für sie erstellen darf. Was als berufliche Pflicht beginnt, entwickelt sich zu einer unerwarteten Reise voller Missverständnisse, romantischer Funken und emotionaler Offenbarungen.