Liebe auf Safari
Liebe auf Safari
Die erfolgreiche Webdesignerin Kira Slater lebt in Chicago ein durchorganisiertes Leben – bis sie überraschend ein Wildtierreservat im fernen Südafrika von ihrem verstorbenen Großonkel erbt. Eigentlich möchte sie den Besitz schnell verkaufen und zurück in ihren vertrauten Alltag kehren. Doch vor Ort erwartet sie eine Welt, die ihr Leben grundlegend verändern könnte. Inmitten atemberaubender Savannenlandschaften lernt Kira den engagierten Ranger Tom kennen, der sich mit Herz und Seele für den Schutz der Tiere und den Erhalt des Reservats einsetzt. Während Kira mit Investoren verhandelt und unter dem Druck ihres Freundes in den USA steht, wächst ihre Faszination für das Land, seine Menschen und die einzigartige Natur. Die Begegnungen mit wilden Tieren und der gemeinsame Einsatz für das Reservat lassen sie erkennen, was im Leben wirklich zählt.