Liebe aus Harbor Island
83 Min.Ab 0
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Liebe aus Harbor Island
Lily arbeitet hart daran, in Seattle als Innenarchitektin durchzustarten - bis ein Anruf alles verändert. Ihre Tante ist gestürzt und kann sich nicht mehr um ihre renovierungsbedürftige Pension kümmern. Daher beschließt Lily, zu ihr zu fliegen. Dort lernt sie den Piloten Marcus kennen, der ihr bei den Arbeiten hilft, während sie ihn bei seinem Herzensprojekt unterstützt. Doch gerade als sich die beiden näherkommen, eröffnet sich für Lily in Seattle eine neue berufliche Chance.
Genre:Romanze
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH