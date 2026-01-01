Liebe aus zweiter Hand
Der stille Witwer Reece (Sam Shepard) und die lebensfrohe Carol (Diane Keaton, Book Club) treffen in einer Kleinstadt aufeinander. Zwischen Pflicht, Vergangenheit und unterdrückten Gefühlen entwickelt sich über Jahrzehnte eine zarte, unerfüllte Liebe. Ein bewegendes Drama über verpasste Chancen und die Sehnsucht nach Nähe. Mit Diane Lane (Ein Haus in der Toskana) und Robert Patrick (Terminator 2).
