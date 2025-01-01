Liebe geht durch den Magen
82 Min.Ab 0
82 Min.Ab 0
Liebe geht durch den Magen
Alice ist eine talentierte junge Sous-Chefin in einem der besten Restaurants New Yorks. Eines Tages flattert eine interessante Einladung in ihren Briefkasten: In Kansas soll sie als Jurorin bei einem berühmten Kochwettbewerb mitwirken. Dort angekommen trifft sie auf ihren Ex-Freund Christian, der ebenfalls in der Jury sitzt. Zwischen Aperitif und Dessert flammt die Liebe zwischen den beiden wieder auf, und Alice muss nun eine wichtige Entscheidung treffen.
Genre:Romanze
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH