Liebe heiß serviert
Liebe heiß serviert
Emma, eine leidenschaftliche Spitzenköchin, träumt davon, endlich zur Chefköchin aufzusteigen. Doch als ihr Restaurant die Position neu besetzt, trifft die Wahl ausgerechnet ihren arroganten Rivalen Jacques, der sich mit fragwürdigem Charme und falschem französischem Akzent nach oben gespielt hat. Entschlossen, ihren Wert zu beweisen, schlägt Emma ihrer Chefin eine ungewöhnliche Wette vor: Sie will das schlechteste Restaurant der Stadt innerhalb weniger Wochen in einen Gourmet‑Tempel verwandeln. Das Problem: Dieses „kulinarische Höllenloch“ gehört Joe, einem chaotischen, aber liebenswerten Koch, der sich mit unkonventionellen Methoden durchs Leben schnippelt. Zwischen verbrannten Pfannen, missglückten Experimenten und viel zu viel Chili geraten Emma und Joe schnell aneinander – doch je mehr sie zusammenarbeiten müssen, desto mehr knistert es zwischen ihnen. Als das Restaurant langsam zu einem Geheimtipp wird, beginnt Emma sich zu fragen, ob sie wirklich nur ihren Traumjob gewinnen will … oder vielleicht längst ein anderes Rezept fürs Glück entdeckt hat.