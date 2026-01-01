Liebe in der Warteschleife
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Liebe in der Warteschleife
Thomas ist Anfang 30 und weiß eigentlich nicht so recht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Damals, vor fünf Jahren, als er noch Basketballprofi war, hatte er ein konkretes Ziel und vor allem eine Passion - seitdem ein komplizierter Splitterbruch seine Sport-Karriere abrupt beendete, ist alles anders. Thomas hat zwar einen Job als Kurierdienst-Fahrer, teilt mit seiner Freundin Susanne eine kleine Wohnung und träumt von einem Motorrad, aber ansonsten plätschert sein Leben so dahin. Das ändert sich schlagartig, als ihm seine Tante ein Haus vererbt. Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1