Liebe süß-sauer
93 Min.Ab 6
Was macht man mit einer Revisorin, die aus Shanghai anreist, um die Bauarbeiten für das chinesische Außenhandelszentrum in Berlin zu überprüfen, aber eigentlich die Pläne für einen Heliostat, einen mikroprozessorgesteuerten Spiegel, ausspionieren will? Tommi, Sohn des Inhabers vom Architekturbüro "Rahner und Partner" und Langzeitstudent mit Prüfungsangst, organisiert ein Kulturprogramm für Dingding das sie von ihrem Auftrag abhalten soll. Trotz dieser Ablenkungsmaßnahmen versucht sie immer wieder, auf die Baustelle zu kommen, um die Pläne des Heliostats zu ergattern ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
6
