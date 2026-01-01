Liebesflüstern
114 Min.Ab 12
114 Min.Ab 12
Liebesflüstern
Zwei unglückliche Paare treffen in Montreal aufeinander – ihre Beziehungen zerbrechen an unerfüllten Sehnsüchten, Seitensprüngen und verdrängter Liebe. Mit intensiver Melancholie und brillanter Besetzung (Nick Nolte, Julie Christie, Lara Flynn Boyle) entfaltet sich ein stilles, bittersüßes Drama über verpasste Chancen. Von Kult-Regisseur Alan Rudolph (Trouble in Mind).
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film