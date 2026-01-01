Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Liebesflüstern

Liebesflüstern

114 Min.Ab 12
Planet Romance114 Min.Ab 12
Planet Romance

Liebesflüstern

Zwei unglückliche Paare treffen in Montreal aufeinander – ihre Beziehungen zerbrechen an unerfüllten Sehnsüchten, Seitensprüngen und verdrängter Liebe. Mit intensiver Melancholie und brillanter Besetzung (Nick Nolte, Julie Christie, Lara Flynn Boyle) entfaltet sich ein stilles, bittersüßes Drama über verpasste Chancen. Von Kult-Regisseur Alan Rudolph (Trouble in Mind).

Genre:
Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film