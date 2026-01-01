Liebeskrank
90 Min.Ab 12
Gleich beim ersten Date mit der hübschen Wissenschaftlerin Bea spricht Jürgen von Heirat und gemeinsamer Zukunft. Das geht Bea entschieden zu schnell - sie blockt den stürmischen Antrag ab und distanziert sich von Jürgen. Doch obwohl sie ihm immer deutlicher klar macht, dass er sie in Ruhe lassen soll, steigert sich Jürgen mehr und mehr in seinen Liebeswahn hinein. Nicht einmal eine richterliche Verfügung kann ihn stoppen - er verfolgt Bea auf Schritt und Tritt ... Rechte: Sat.1
Genre:Thriller, Drama
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© Sat.1