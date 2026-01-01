Liebesticket nach Hause
93 Min.Ab 6
93 Min.Ab 6
Liebesticket nach Hause
Die 33-jährige Jackie hat ein echtes Problem: Frederik Forster, der Sohn einer reichen und mächtigen Münchener Verlegerfamilie, hat ihr - sehr zum Unmut seiner Mutter Marianne - einen Heiratsantrag gemacht und Jackie hat freudig zugestimmt. Nun muss sie nur noch ihren Ehemann Tom überreden, endlich die Scheidungspapiere zu unterzeichnen ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Neue Kinowelt Filmproduktion GmbH (fka Kinowelt Filmproduktion)