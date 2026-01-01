Liebeswahn
97 Min.Ab 12
97 Min.Ab 12
Liebeswahn
Ein sonniger Frühlingstag, ein romantisches Picknick – und ein tragisches Unfall mit einem Heißluftballon verändert alles. Als ein Mann vor den Augen von Joe und Claire in den Tod stürzt, beginnt für Joe ein psychologischer Albtraum. Der mysteriöse Jed, ein Mithelfer beim Unglück, fühlt sich auf unheimliche Weise mit Joe verbunden. Was als zufällige Begegnung beginnt, entwickelt sich zu einer obsessiven Verfolgung, die Joe zunehmend aus der Realität reißt. Zwischen Schuld, Wahn und der Frage nach dem Sinn des Geschehenen verschwimmen die Grenzen von Liebe und Besessenheit. Joe verliert sich in der Suche nach Wahrheit – und in Jed, der glaubt, ihre Seelen seien füreinander bestimmt.
Genre:Drama, Mystery
Produktion:GB, FR, US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH