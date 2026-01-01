Liebling, ich werde jünger
93 Min.Ab 12
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Liebling, ich werde jünger
Dr. Barnabas Fulton ist ein spröder Wissenschaftler. Eines Tages mixt der Chemiker - genauer gesagt sein Laboraffe - zufällig die lange ersehnte Formel für ein Verjüngungsmittel zusammen. Als menschliche Versuchskaninchen kommen in Frage: Fultons Vorgesetzter, seine Frau Edwina sowie die attraktive Sekretärin Lois. Und plötzlich werden Erwachsene zu pubertierenden Teenagern, was zu turbulenten Verwicklungen führt - zumindest bis die Wirkung von Fultons Zaubetrank nachlässt ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1952
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1953 Twentieth Century Fox Film Corporation.