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Liebling, ich werde jünger

Liebling, ich werde jünger

93 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS93 Min.Ab 12
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Liebling, ich werde jünger

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Dr. Barnabas Fulton ist ein spröder Wissenschaftler. Eines Tages mixt der Chemiker - genauer gesagt sein Laboraffe - zufällig die lange ersehnte Formel für ein Verjüngungsmittel zusammen. Als menschliche Versuchskaninchen kommen in Frage: Fultons Vorgesetzter, seine Frau Edwina sowie die attraktive Sekretärin Lois. Und plötzlich werden Erwachsene zu pubertierenden Teenagern, was zu turbulenten Verwicklungen führt - zumindest bis die Wirkung von Fultons Zaubetrank nachlässt ...

Genre:
Comedy
Produktion:
US, 1952
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 1953 Twentieth Century Fox Film Corporation.