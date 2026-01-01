Life Happens - Das Leben eben!
Life Happens - Das Leben eben!
Drei Freundinnen, ein gemeinsames Zuhause und ein unbeschwertes Leben voller Spaß, Partys und Spontaneität – Kim, Deena und Laura genießen ihre Freiheit in vollen Zügen. Doch alles ändert sich schlagartig, als Kim nach einem One-Night-Stand unerwartet schwanger wird. Plötzlich stehen Verantwortung, Schlafmangel und ein völlig neuer Alltag im Mittelpunkt. Das einstige WG-Leben gerät aus dem Gleichgewicht, und jede der drei muss sich den Veränderungen auf ihre eigene Weise stellen. Während Kim versucht, zwischen ihrem alten Leben und der neuen Rolle als Mutter zu balancieren, werden auch die Freundschaften auf die Probe gestellt. Als dann auch noch der charmante Nicolas in Kims Leben tritt, scheint das Chaos perfekt – denn sie verschweigt ihm ihr größtes Geheimnis. Zwischen Liebe, Lügen und den Herausforderungen des Erwachsenwerdens zeigt sich, dass das Leben nicht planbar ist, aber genau darin seine größte Schönheit liegt. Eine humorvolle und ehrliche Komödie über Freundschaft, Verantwortung und die überraschenden Wendungen des Lebens.