Life Without Dick - Verliebt in einen Killer
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Life Without Dick - Verliebt in einen Killer
Dick Rasmusson ist ein Privatdetektiv und betrügt seine Freundin Colleen Gibson mit einer anderen Frau. Doch eines Tages erschießt Colleen ihn aus Versehen, nicht ahnend, dass bereits ein Killer der irischen Mafia auf Dick angesetzt war. Der angeheuerte Killer Daniel Gallagher hat aber bisher noch niemanden töten können und will eigentlich viel lieber singen. Als sich Colleen und Daniel schließlich treffen, verlieben sie sich ineinander ...
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH