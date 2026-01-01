Lili Marleen
116 Min.Ab 12
116 Min.Ab 12
Lili Marleen
1938 verliebt sich die junge deutsche Sängerin Willie in Robert Mendelsson, einen begabten Schweizer Musiker, der im Auftrag der Organisation seines Vaters Juden zur Ausreise verhilft. Roberts Vater ist die Beziehung seines Sohnes ein Dorn im Auge, und er erwirkt dank seines Einflusses ein Einreiseverbot für Willie in die Schweiz. Kurz darauf hat sie großen Erfolg mit ihrem wehmütigen Soldatenlied "Lili Marleen". Dieser Erfolg erschwert ihre Beziehung zu Robert zusätzlich ...
Genre:Drama
Produktion:DE, 1980
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film