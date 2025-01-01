Lindenberg! Mach dein Ding
130 Min.Ab 12
130 Min.Ab 12
Lindenberg! Mach dein Ding
Hermine Huntgeburth zeichnet in "Lindenberg! Mach dein Ding" die Anfänge eines westfälischen Jungen auf, der zu Deutschlands bekanntestem Rockstar wurde: Aufgewachsen in Gronau, geprägt von einem Vater mit Alkoholproblemen, wusste der junge Udo schon früh, dass er später einmal Musik machen will. Neben erfolgreichen Jobs als Schlagzeuger gab es aber auch einige Rückschläge, bis ein alles entscheidender Bühnenauftritt in Hamburg 1973 sein Durchbruch werden sollte.
Genre:Drama, Biografie, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCM Film Distribution GmbH