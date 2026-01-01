Lockdown & Kontaktsperre: Der Corona-Alltag der Deutschen im Ausland | Corona Spezial
10 Min.Ab 12
10 Min.Ab 12
Lockdown & Kontaktsperre: Der Corona-Alltag der Deutschen im Ausland | Corona Spezial
Wie gestalten Deutsche im Ausland zu Corona-Zeiten ihren neuen Alltag? Focus TV zeigt Stories aus Australien, Kolumbien und Aserbaidschan. Weil in Sydney der Strand gesperrt ist, macht Sportstudent Edgar Schwarz (23) mit seinem Surfbrett nun Trockenübungen im Home Office. Reiseveranstalter Tobias Meder (31) sitzt mit Freundin Stefanie in Medellín fest und versucht, mit der strengen kolumbianischen Ausgangssperre zurechtzukommen. In Aserbaidschans Hauptstadt Baku berichtet Bau-Unternehmer Henning Sasse (51) aus seinem Zementwerk über die Disziplin der Bevölkerung angesichts des dort verhängten Lockdowns.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71