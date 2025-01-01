Löwe von Judah – Das Weihnachtswunder
84 Min.Ab 6
84 Min.Ab 6
Löwe von Judah – Das Weihnachtswunder
In einer sternenklaren Nacht geschah etwas, was niemand wirklich verstand. Was bedeutete der besondere Stern, den sie am Himmel gesichtet hatten? Diese komische Gruppe von Freunden, eine Kuh, ein Pferd, ein Schwein, ein Hahn und eine Ratte sind dabei, einen besonderen Gast zu empfangen, der ihren kleinen Stall in Bethlehem besuchen wird.
Genre:Animation
Produktion:ZA, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH