Logistikwunder Oktoberfest - Arbeiten auf dem größten Volksfest der Welt
46 Min.Ab 12
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Logistikwunder Oktoberfest - Arbeiten auf dem größten Volksfest der Welt
67.000 Schweinshaxen, 360.000 Brathendl und mehr als 6 Millionen Maß Bier – aber auch 773 Tonnen Müll und 456 Tonnen Speisereste: In nackten Zahlen sprengt das Münchner Oktoberfest alle Rekorde. Wie aber können solche Massen überhaupt bewältigt werden? Focus TV hat sich beim Logistikwunder Oktoberfest umgeschaut und einige der 13.000 Arbeitskräfte bei ihren anstrengenden Tageseinsätzen begleitet: Arbeiten auf dem größten Volksfest der Welt!
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71