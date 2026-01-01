London Boulevard
99 Min.Ab 16
99 Min.Ab 16
London Boulevard
Keira Knightley und Colin Farrell in einem spannenden Krimi: Der Ex-Häftling Mitchel versucht, sich von seinem alten Leben abzuwenden und fängt als Personenschützer für die prominente Charlotte an. Seine Zeit mit der organisierten Kriminalität in London scheint jedoch nicht zu Ende zu sein, denn bald kontaktiert ihn sein alter Bekannter Gant. Er erhält ein attraktives Angebot, doch aufgrund seines beginnenden Liebesabenteuers mit Charlotte möchte er nicht einwilligen.
Genre:Krimi-Drama, Romanze
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH