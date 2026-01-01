Lone Wolf
93 Min.Ab 18
93 Min.Ab 18
Lone Wolf
Ein kleines Universitätsstädtchen wird im Winter von einer Reihe mysteriöser Todesfälle beunruhigt. Menschen verschwinden oder werden zerfetzt aufgefunden. Die Polizei glaubt, daß ein Wolfsrudel sein Unwesen treibt, doch ein Computerspezialist und seine Freundin gehen der Sache auf den Grund: Ein Werwolf geht in Vollmondnächten um. Als man die Bestie nach einem mörderischen Amoklauf tötet, wird ein Dozent als Werwolf entlarvt. Doch der Terror geht weiter.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
18
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