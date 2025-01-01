Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lonely Castle in the Mirror

Lonely Castle in the Mirror

Die junge Kokoro wird in der Schule gemobbt, weshalb sie sich nicht mehr traut, dorthin zu gehen. Eines Abends leuchtet ihr Schlafzimmerspiegel auf und verwandelt sich in ein Portal, durch das Kokoro in ein mysteriöses Schloss gezogen wird. Dort trifft sie auf sechs andere Teenager, die ein ähnliches Schicksal wie sie teilen. Mit der Zeit fassen die jungen Leute Vertrauen zueinander ...

Genre:
Anime, Fantasie, Mystery, Drama
Produktion:
JP, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH