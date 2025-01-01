Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich
Aktuell ist Fred ein erfolgloser Journalist. Seine ehemalige Babysitterin könnte ihm allerdings zum Durchbruch verhelfen. Denn sie ist mittlerweile die Außenministerin der USA.
Long Shot: Rom-Com mit Seth Rogen und Charlize Theron
Als der US-Präsident lieber als Hollywood-Star Karriere werden will, beschließt die US-Außenministerin Charlotte Field, verkörpert von Charlize Theron, für den Posten als erste Präsidentin der USA zu kandidieren. Zeitgleich kündigt der Journalist Fled Flarsky, gespielt von Seth Rogen, seinen Job, weil seine Zeitung von dem schmierigen Medienmogul Parker Wembly, verkörpert von Andy Serkis, aufgekauft wurde. Auf einer Wohltätigkeitsgala treffen Fred Flarsky und Charlotte aufeinander. Freds bester Freund Lance, verkörpert von O'Shea Jackson Jr. hatte Fred überredet, an der Gala teilzunehmen, um ihn auf anderen Gedanken zu bringen.
Die Babysitterin von damals
Sofort erkennen sich Fred und Charlotte wieder. Denn die beiden waren einst Nachbarn und Charlotte passte als Babysitterin auf Fred auf. Schon damals war der eher unbeholfene Teenager in Charlotte verknallt. Wie es der Zufall so will, braucht Charlotte nun einen Redenschreiber für ihren Wahlkampf. Und ihre Wahl fällt auf den Jugendfreund, auch wenn Charlottes Assistentin Maggie, gespielt von June Diane Raphael, das gar nicht so toll findet. Tatsächlich kommen sich Charlotte und Fred während des Wahlkampfs immer näher - können sie es wagen, eine Beziehung einzugehen, oder ist eine solche Affäre zwischen den beiden unmöglich?
Langer Weg bis zum Film
Das Drehbuch für Long Shot - Unwahrscheinlich aber nicht unmöglich von Dan Sterling wurde bereits Anfang der 2010er Jahre geschrieben und sollte eine klassische romantische Komödie im Stil von Pretty Woman sein. Als weibliche Hauptrolle für den Film war laut Seth Rogen, der den Film auch mit Evan Goldberg produzierte, immer schon Charlize Theron vorgesehen. Diese musste dann aber tatsächlich nicht wirklich überzeugt werden, die Rolle der angehenden US-Präsidentin Charlotte Field zu spielen, da sie schon lange einmal mit Seth Rogen zusammenarbeiten wollte. Theron brachte auch die Autorin Liz Hannah zum Projekt dazu, die das Drehbuch noch einmal überarbeitete. Als Regisseur des Films konnte dann Jonathan Levine gewonnen werden. Obwohl der Film von Kritikern gelobt wurde, war Long Shot - Unwahrscheinlich aber nicht unmöglich an der Kinokasse kein Erfolg.
