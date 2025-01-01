Loser - Auch Verlierer haben Glück
92 Min.Ab 6
Loser - Auch Verlierer haben Glück
Der junge, strebsame Paul kommt zum Studium aus der Provinz nach New York. Seine Kommilitonen, deren größtes Interesse dem Party-Feiern gilt, finden ihn total langweilig. Während sich Paul in die hübsche Dora verliebt und ihr auf seine eigene Weise den Hof macht, vergnügt sich diese lieber mit ihrem Professor und lässt Paul links liegen. Doch dieser gibt nicht auf. Ob sich seine Beharrlichkeit auszahlt?
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH