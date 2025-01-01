Lost at Christmas - Weihnachtsliebe wider Willen
101 Min.Ab 12
KEs ist Heiligabend im schottischen Fort William, als die beiden frisch gebackenen Singles Jen und Rob im Schneesturm aufeinander treffen. Sie beschließen, sich gemeinsam auf den rund 100 Meilen weiten Weg nach Hause zu machen. Während das Wetter immer bedrohlicher wird, durchqueren sie streitend die einsame Landschaft und erreichen ein abgelegenes Gästehaus, in dem jedoch nur noch ein Zimmer frei ist. Widerwillig erkennen Jen und Rob, dass sie den Weihnachtsabend wohl oder übel zusammen verbringen müssen.
Genre:Comedy, Romance
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH