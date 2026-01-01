Lost Places - Geheimstätten der Macht
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
Lost Places - Geheimstätten der Macht
Der Kalte Krieg - ein Kräftemessen, das Deutschland zur Frontlinie machte. West und Ost bereiteten sich auf den Ernstfall vor, schufen Bunker, horteten Waffen, Geld und geheime Pläne. Was war den Systemen so wichtig, dass es selbst Atombomben überdauern sollte? Und warum war der jeweilige Klassenfeind oft bestens informiert? Diese Reportage zeigt erstaunliche Einblicke in die teils noch unerforschte deutsch-deutsche Geschichte.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12