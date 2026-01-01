Lost Places - Geisterstätten der deutschen Geschichte
49 Min.Ab 12
49 Min.Ab 12
Lost Places - Geisterstätten der deutschen Geschichte
Geballte Information garniert mit schaurigen Kopfkino-Momenten präsentiert WELT TV in der Dokumentation GLost Places - Geisterstätten der deutschen GeschichteG. Warum gibt es so viele historisch bedeutende Orte in Deutschland, die immer mehr verfallen und zu Lost Places werden? Was haben nationalsozialistische wie kommunistische Diktaturen hinterlassen? Und wie gehen wir mit diesem schwierigen Erbe um?
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© welt