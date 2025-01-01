Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Lotto-Liebe

92 Min.Ab 0
92 Min.Ab 0
Joyn Plus
Lotto-Liebe

Lotto-Liebe

Der allein erziehenden Mutter Marie käme der Gewinn des Lotto-Jackpots gerade recht: Mit Mühe hält sie sich und ihren Sohn Max über Wasser. Tatsächlich tippt sie die richtigen Zahlen, doch die Ernüchterung folgt sofort: Marie hat zwar den richtigen Lotto-Schein, aber die falsche Quittung. Ausgerechnet die Flamme von Maries Jugendschwarm hat den Zettel und damit die Millionen heimlich eingesackt ... Rechte: Sat.1

Genre:
Comedy, Romantische Komödie
Produktion:
DE, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Sat.1