Lotto-Liebe
92 Min.Ab 0
92 Min.Ab 0
Lotto-Liebe
Der allein erziehenden Mutter Marie käme der Gewinn des Lotto-Jackpots gerade recht: Mit Mühe hält sie sich und ihren Sohn Max über Wasser. Tatsächlich tippt sie die richtigen Zahlen, doch die Ernüchterung folgt sofort: Marie hat zwar den richtigen Lotto-Schein, aber die falsche Quittung. Ausgerechnet die Flamme von Maries Jugendschwarm hat den Zettel und damit die Millionen heimlich eingesackt ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1