Love and Friendship
Um Gerüchten über ihre Affäre mit einem verheirateten Mann zu entgehen, sucht die ebenso schöne wie listige Witwe Lady Susan Vernon Ende des 18. Jahrhunderts Zuflucht auf dem Anwesen ihres Schwagers Charles. Dort setzt sie schon bald alles daran, den jüngeren Bruder ihrer Schwägerin, Reginald DeCourcy, zu erobern. Gleichzeitig will sie ihre schüchterne Tochter Federica mit dem dümmlichen, aber reichen Sir James Martin verheiraten. Doch Federica entwickelt ausgerechnet für Reginald Gefühle.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH