Love Finds You in Valentine - In der Heimat wohnt das Glück
88 Min.Ab 0
Als die junge Kennedy erfährt, dass sie eine Ranch im ländlichen Valentine, Nebraska, erbt, ahnt sie nicht, dass sich ihr Leben bald völlig verändern wird. Im Örtchen angekommen, wird sie von Erinnerungen und Gefühlen überwältigt. In dem charmanten Cowboy Derek findet Kennedy eine Schulter zum Anlehnen. Hin- und hergerissen zwischen ihrem alten Leben und den neuen Herausforderungen muss sie eine Entscheidung treffen.
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH