Love Is All You Need
112 Min.Ab 0
Love Is All You Need
Ida hat's nicht leicht. Nachdem sie ihren Mann in flagranti mit "Tilde aus der Buchhaltung" erwischt, muss sie alleine zur Hochzeit ihrer Tochter nach Italien reisen. Bereits am Flughafen stößt sie unsanft mit dem überaus attraktiven, aber ebenso ruppigen Geschäftsmann Philip zusammen, der sich bald als Schwiegervater in spe entpuppt. Und auch sonst läuft bei der Traumhochzeit nichts wie geplant: dem Brautpaar kommen Zweifel, die Schwägerin nervt und Idas Ehemann taucht schließlich mitsamt seiner Affäre auf.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:DK, 2012
Copyrights:© Prokino