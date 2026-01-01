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Love Roulette

Love Roulette

103 Min.Ab 12
ProSieben103 Min.Ab 12
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Love Roulette

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Love Roulette ist eine moderne Liebesgeschichte: Charlie und Tom sind seit fünfzehn Jahren ein Paar. Jetzt, in ihren Dreissigern, wollen sie den nächsten Schritt wagen und heiraten - und bekommen kalte Füsse: Was, wenn sie später bereuen, sich nie ausgelebt zu haben? Eine Story über die Herausforderungen der Liebe in einer Welt, in der bereits ein Klick reicht, um die Karten neu zu mischen.

Genre:
Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© ProSieben Schweiz