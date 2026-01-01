Love Trip
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
Love Trip
David und Britt sind seit zwanzig Jahren glücklich verheiratet und haben zwei Kinder. Als Britt ohne ihre Familie nach Amsterdam fährt, bucht David einen Urlaub in einem heißen Single-Club auf Mallorca. Während sich David mehr oder minder erfolglos abmüht, verliebt sich Britt in den attraktiven Amsterdamer Fotografen Alex. Inzwischen ist David reumütig nach Hause zurückgekehrt - zu Britt, der Frau seines Lebens. Doch die hat eine leidenschaftliche Affäre mit Alex begonnen ... Rechte: ProSieben
Genre:Tragikomödie, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben