Love Type D

96 Min.Ab 12
Planet Romance96 Min.Ab 12
Planet Romance
Nachdem Frankie 11-mal hintereinander verlassen wurde, entdeckt sie zu ihrer Bestürzung, dass sie das Verlierer-Liebes-Gen „Typ D“ in sich trägt. Ihre einzige Möglichkeit, diesen Zustand rückgängig zu machen ist, noch einmal mit allen Ex-Partnern auszugehen, um diesen dann jeweils den Laufpass zu geben. So soll ihr “Schlussmacher”-Gen geweckt werden. Doch das ist leichter gesagt als getan.

Genre:
Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film