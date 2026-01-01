Love & Revolution
108 Min.Ab 12
108 Min.Ab 12
Love & Revolution
Sevilla, 1977. Reme ist stolz darauf, dass ihr Sohn Miguel als Erster in der Familie die Universität besuchen wird. Doch Miguel träumt davon, Künstler zu werden und in einer beliebten TV-Show zu singen. Da Homosexualität in Spanien immer noch ein Verbrechen ist, findet Reme neuen Freunde: die aufstrebende andalusische LGTBI-Bewegung, die paradoxerweise innerhalb der Kirche entstanden ist.
Genre:Drama, LGBTQ+
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OUTtv Media B.V.