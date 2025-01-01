Love & Where to Find It - Café, Chaos & Liebesglück
87 Min.Ab 12
Love & Where to Find It - Café, Chaos & Liebesglück
Coffeeshop-Besitzerin Lena greift ihrer Freundin Ava beim Online-Dating unter die Arme und schreibt für sie mit dem attraktiven Walker. Zumindest denkt sie das. In Wahrheit hat auch Walker sich Unterstützung beim Chatten gesucht und lässt seinen Kumpel Jonah antworten. Schnell bauen die beiden eine Sympathie füreinander auf. Dabei ahnen sie nicht, dass sie beruflich echte Konkurrenten sind.
Genre:Romanze
Produktion:CA, 2021
Copyrights:© OneGate Media GmbH