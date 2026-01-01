Lovecut
Lovecut
Ben (Max Kuess) steht mit einem Bein im Jugendknast, als er Luka (Lou von Schrader) kennenlernt, die freiheitsliebende Aufreißerin, die einen Scheiß auf Gefühle gibt. Ihre Freundin Momo (Melissa Irowa) wiederum ist eine hoffnungslose Romantikerin und verliebt sich über 'Skype' in den lässigen Alex (Valentin Gruber), der ihr aber verschweigt, dass er im Rollstuhl sitzt und nicht genau weiß, ob er trotzdem Sex haben kann. Damit haben wiederum Jakob (Kerem Abdelhamed) und Anna (Sara Toth) gar kein Problem, denn sie haben Privatpornos und Online-Sex als lukrative Einnahmequelle entdeckt. Dummerweise ist Anna erst sechzehn. Und irgendwann kollidieren sie miteinander, die Träume, die Hoffnungen, die Lebenslust, der Übermut und der Sex - und zurück bleibt die große Frage, ob jetzt eigentlich das Leben irgendwann anfängt oder das beste schon lange vorbei ist...