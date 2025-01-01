Loverboy
Loverboy
Randy Bodek hat Probleme: Seine Freundin hat ihn verlassen, und sein Vater weigert sich, ihm weiterhin das Studium zu finanzieren. Darauf jobbt er in den Ferien als Pizzalieferant und trifft dabei auf die schöne Alex, die ihn für ein Liebesabenteuer fürstlich entlohnt. Dies war nur der Auftakt für Randys fortan blühendes Geschäft als Callboy. Doch der furiose Liebesreigen gerät außer Kontrolle - die Probleme häufen sich.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 1989
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH