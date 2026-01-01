Lowell Amos: Der Kuss des Todes für vier Frauen
Lowell Amos: Der Kuss des Todes für vier Frauen
Der Fall Lowell Amos offenbart das erschreckende Profil eines opportunistischen Serienmörders, der über Jahrzehnte hinweg unbemerkt agierte. Akribische forensische Untersuchungen von Textilien und Körperflüssigkeiten entlarven die manipulierten Tatorte und führen die Ermittler tief in eine dunkle Vergangenheit voller verdächtiger Todesfälle. Neben den Machenschaften von Amos rekonstruiert diese Dokumentation zudem die Jagd auf einen skrupellosen Massenvergifter in Arizona sowie einen perfekten Mordversuch mittels industrieller Lösungsmittel. Moderne Methoden der Toxikologie und Handschriftenanalyse ermöglichen es den Behörden schließlich, die unsichtbaren Waffen der Täter zweifelsfrei nachzuweisen. Diese umfassende Analyse zeigt eindrucksvoll, wie ein kompetentes Team aus Forensikern und Detectives selbst die raffiniertesten Giftmörder ihrer gerechten Strafe zuführt.