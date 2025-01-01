Lucio Fulci's - Das Haus an der Friedhofmauer
87 Min.Ab 18
Lucio Fulci's - Das Haus an der Friedhofmauer
Norman, ein junger Historiker, ist mit seiner Frau Lucy und seinem kleinen Sohn Bob von New York nach Neu-England umgezogen, um dort gewisse Forschungen weiter zu führen. Sein Vorgänger hatte Selbstmord begangen. Norman mietet ein Haus, welches ihm die Agentin Laura Gittleson vermittelt. Seit dem Tode Petersons, der vorher dort wohnte, steht das Haus in einem schlechten Ruf. Nicht zuletzt auch, weil vor über hundert Jahren ein gewisser Dr. Freudstein darin lebte und wirklich unheimliche Dinge geschehen: Bob wiederholt täglich, daß er ein kleines Mädchen, genannt Mae, kenne und sich mit ihr treffe - aber niemand hat dieses Mädchen je gesehen. Rechte: Kontor New Media
Genre:Horror, Mystery
Produktion:IT, 1982
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Kontor New Media