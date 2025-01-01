Lucky Luke
86 Min.Ab 6
86 Min.Ab 6
Lucky Luke
Lucky Luke, schnellster Schütze des Wilden Westens, räumt in Daisy Town gründlich mit Banditen und Radaubrüdern auf. Zu gründlich, befinden die Einwohner, die sich an die harmonische Lethargie nicht gewöhnen wollen. Verärgert über so viel Undank, hängt Lucky Luke seinen Sheriffstern an den Nagel. Doch kaum hat er die Stadt verlassen, reiten die berüchtigten Dalton-Brüder ein ...
Genre:Western, Comedy
Produktion:IT, 1991
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOBIS Filmproduktion GmbH