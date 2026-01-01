Lucky Star - Mitten ins Herz
97 Min.Ab 0
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Lucky Star - Mitten ins Herz
Louise lebt ein glückliches Leben auf der Pferdefarm ihrer Eltern. Als ihre Mutter stirbt, bleibt sie mit ihrem Vater und dem Gutsverwalter zurück. Dann laufen die Geschäfte immer schlechter und die Farm steht vor ihrem Bankrott. Sie beschließt, die harte Schule der Jockey-Ausbildung zu beginnen, wo sie auch den jungen Lehrer Julien kennen lernt. Der macht ihr das Leben gar nicht einfach.
Genre:Kinder, Drama, Romanze
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Tiberius Film