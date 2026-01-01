Luftangriff auf Dresden
54 Min.Ab 12
54 Min.Ab 12
Luftangriff auf Dresden
Erschütternde Filmaufnahmen, zum Teil in Farbe, dokumentieren die systematische Zerstörung Dresdens seitens der Alliierten Streitkräfte.. Der Vernichtung der Stadt, ihrer Menschen und auch ihrer bedeutenden Kunstschätze lag ein Plan von Arthur „Bomber“ Harris zugrunde, der den Bewohnern Dresdens kaum eine Möglichkeit ließ zu überleben. Der Durchhaltewille des deutschen Kriegsgegners sollte durch die planvolle Ausradierung seiner Städte gebrochen werden. Der Preis dafür: allein 40.000 Tote in Dresden. Neben seltenen Archivaufnahmen erinnern sich Zeitzeugen an Zerstörung und Leid, aber auch an Wiederaufbau und Überlebenswillen.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:GB, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH