Lust auf unserer Haut
98 Min.Ab 16
98 Min.Ab 16
Lust auf unserer Haut
Die Dermatologin Marie-Claire ist fasziniert von der gewagten These ihrer jungen Doktorandin: Sofia will beweisen, dass sich Hautzellen durch Sex verändern. Begeistert stellt Marie-Claire sich selbst als Probandin zur Verfügung. Unkompliziert und freimütig erlebt sie mit verschiedenen Männern erotische Abenteuer und beweist, dass Liebe und Lust nicht unbedingt voneinander abhängig sind. Das Experiment wird jedoch zur Nebensache, als ein Skandal, in den Marie-Claire und einer ihrer Lover verwickelt sind, das prekäre Gleichgewicht ihrer 'offenen' Ehe bedroht.
Produktion:CA, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH