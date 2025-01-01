Luxus wie Las Vegas - Hinter den Kulissen von Sun City (2001)
Nach Las Vegas kann jeder. Das denken sich die Touristen, die ihr Urlaubsparadies in Sun City suchen. Denn Südafrika - das Land am Kap - bedeutet nicht nur angenehme Bade-Temperaturen und spannende Wander- und Safaritouren, sondern hat auch das ein oder andere Luxus-Ressort zu bieten. Wer den Glanz und Glamour von Las Vegas sucht, wird fündig: Sun City heißt das Spielerparadies unter afrikanischer Sonne. Mit Luxussuiten, Zockertischen und 30 Grad im Schatten – erinnert fast alles stark an das amerikanische Original. Nur dass es hier statt weißer Tiger Elefanten zu sehen gibt. Focus TV war 2001 vor Ort und hat die bizarre Welt "Sun City" auf Band festgehalten.
