Machu Picchu: Das GRÖSSTE Rätsel der Inka | Wunderwerke der Weltgeschichte
Machu Picchu: Das GRÖSSTE Rätsel der Inka | Wunderwerke der Weltgeschichte
Die Ruinenstadt Machu Picchu wurde in 2430 Metern Höhe auf einem felsigen Bergrücken in den peruanischen Anden erbaut und gilt als die atemberaubendste und mysteriöseste der Inka-Städte. Das außergewöhnliche Heiligtum gibt der Wissenschaft nach wie vor Rätsel auf. Doch mit neuesten Technologien wollen Experten nun endlich Licht ins Dunkel bringen und erforschen, was seit Jahrhunderten unter der Stadt und in ihrer Umgebung verborgen liegt. Ancient Superstructures enthüllt die Geheimnisse hinter der Chinesischen Mauer, Jordaniens Felsenstadt Petra, der Inka-Stadt Machu Picchu und der französischen Inselabtei Le Mont Saint-Michel. Diese uralten Wunder wurden immer wieder unter die Lupe genommen und stecken doch noch voller Geheimnisse. Die Serie wirft ein neues Licht auf historische und bauliche Rätsel, indem sie diese aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet - von Satellitenbildern bis hin zu Makro- und Mikroskopebenen.